Giovanni Melillo | chi è il nuovo procuratore antimafia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il, 61 anni, di Foggia, capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia e attualmente capo della procura di Napoli, è la nuova guida della Direzione nazionale(Dna). Lo ha nominato, al posto di Federico Cafiero de Raho, in pensione da febbraio, il plenum del Csm a maggioranza assoluta dei votanti. Il Consiglio superiore della magistratura ha assegnato 13 voti ae 7 aldi Catanzaro Nicola Gratteri, suo diretto concorrente. Ilaggiunto della Dna,Russo, ha ricevuto 5 voti., iscritto alla corrente progressista di Area, era dato per favorito. Il ...

ROMA - Passa a maggioranza al Csm la nomina dia procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore di Napoli ed ex capo di gabinetto del ministro Andrea Orlando ha battuto il capo dei Pm di Catanzaro Nicola Gratteri ..."Desidero esprimere le mie congratulazioni e formulare gli auguri di buon lavoro al neo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,, che ha sempre dimostrato, con impegno e alta professionalità, una particolare attenzione alla complessa opera di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso. Voglio ... Giovanni Melillo è il nuovo procuratore nazionale antimafia Cartabia: a Melillo il compito di proiettare oggi le idee Falcone. "Formulo le mie più sincere congratulazioni a Giovanni Melillo, designato dal Csm per il ruolo di Procuratore nazionale antimafia e ...ROMA – Passa a maggioranza al Csm la nomina di Giovanni Melillo a procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore di Napoli ed ex capo di gabinetto del ministro Andrea Orlando ...