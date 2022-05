Giornata mondiale della Croce Rossa, il presidente De Michele accolto dal vicesindaco di Benevento (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’otto maggio ricorre la Giornata mondiale della Croce Rossa. Nell’imminenza di questa commemorazione, oggi pomeriggio, il vicesindaco della città di Benevento Francesco De Pierro, su delega del sindaco Clemente Mastella, ha accolto il presidente del comitato sannita Giovanni De Michele e una delegazione di volontari dell’associazione. All’amministrazione comunale è stata donata la bandiera ufficiale dell’Organizzazione che sarà esposta, insieme agli altri vessilli istituzionali, sul balcone di Palazzo Mosti. Il vicesindaco di Benevento ha ringraziato il presidente De Michele, a nome dell’intera ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’otto maggio ricorre la. Nell’imminenza di questa commemorazione, oggi pomeriggio, ilcittà diFrancesco De Pierro, su delega del sindaco Clemente Mastella, haildel comitato sannita Giovanni Dee una delegazione di volontari dell’associazione. All’amministrazione comunale è stata donata la bandiera ufficiale dell’Organizzazione che sarà esposta, insieme agli altri vessilli istituzionali, sul balcone di Palazzo Mosti. Ildiha ringraziato ilDe, a nome dell’intera ...

