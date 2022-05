Giallo Cagliari, Mazzarri licenziato per offese a Giulini e squadra: 'Spogliatoio di vermi' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato dal Cagliari, non esonerato. E' questa l'indiscrezione lanciata questa mattina da L'Unione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Waltersarebbe statodal, non esonerato. E' questa l'indiscrezione lanciata questa mattina da L'Unione...

sportface2016 : +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base… - sportli26181512 : Cagliari, 'per giusta causa' il licenziamento di Mazzarri? Dietro ci sarebbe una lite: Cagliari, 'per giusta causa'… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Giallo #Cagliari , #Mazzarri licenziato per offese a Giulini e squadra: 'Spogliatoio di vermi' - eclipsedlunatic : RT @sportface2016: +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base del… - Ferdinando178 : RT @sportface2016: +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base del… -