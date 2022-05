Georgina Rodriguez, il messaggio per la festa della mamma dopo la perdita di uno dei gemelli: “A tutte noi, creatrici di vita e di legami” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non sono stati giorni facili per Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez. La tristezza per la perdita di uno dei due gemelli accompagnerà a vita la coppia che, però, adesso deve concentrarsi sulla nuova bambina e sugli altri 4 figli. Qualche ora fa, la Rodriguez ha condiviso su Instagram una storia toccante (ora scaduta): “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi avrebbe voluto ma non ha potuto esserlo, a chi ci prova, a chi lo è senza esserlo, a chi ha l’istinto, a chi decide di non esserlo… a tutte noi, creatrici di vita e di legami. Buona giornata mamme!”. La festa della mamma si avvicina, il 6 maggio, ed è tempo di riflessioni per la donna che ha rubato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non sono stati giorni facili per Cristiano Ronaldo e la compagna. La tristezza per ladi uno dei dueaccompagnerà ala coppia che, però, adesso deve concentrarsi sulla nuova bambina e sugli altri 4 figli. Qualche ora fa, laha condiviso su Instagram una storia toccante (ora scaduta): “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi avrebbe voluto ma non ha potuto esserlo, a chi ci prova, a chi lo è senza esserlo, a chi ha l’istinto, a chi decide di non esserlo… anoi,die di. Buona giornata mamme!”. Lasi avvicina, il 6 maggio, ed è tempo di riflessioni per la donna che ha rubato il ...

