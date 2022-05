**Georgia: Casa (M5s), 'incontro con Commissione cultura è ponte per la pace'** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Oggi la Commissione cultura di Montecitorio ha accolto la presidente Elisso Bolkvadze e i delegati della Commissione cultura della Repubblica di Georgia. Si concretizza un percorso iniziato un anno fa con il primo incontro da remoto. Tanti i temi fondamentali sui quali partirà una collaborazione tra le rispettive commissioni: scuola, musica, arte coreutica, turismo enogastronomico, valorizzazione dei borghi e festival culturali”. Così Vittoria Casa, presidente della Commissione cultura Scienza e Istruzione a Montecitorio. “Con la presidente Bolkvadze condividiamo l'idea che i valori culturali precedano la politica. La Georgia, da anni, è impegnata in un percorso di avvicinamento allo spazio ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Oggi ladi Montecitorio ha accolto la presidente Elisso Bolkvadze e i delegati delladella Repubblica di Georgia. Si concretizza un percorso iniziato un anno fa con il primoda remoto. Tanti i temi fondamentali sui quali partirà una collaborazione tra le rispettive commissioni: scuola, musica, arte coreutica, turismo enogastronomico, valorizzazione dei borghi e festivalli”. Così Vittoria, presidente dellaScienza e Istruzione a Montecitorio. “Con la presidente Bolkvadze condividiamo l'idea che i valorili precedano la politica. La Georgia, da anni, è impegnata in un percorso di avvicinamento allo spazio ...

Advertising

gennarogear9 : In Georgia spunta già la prima maglia del @sscnapoli per #Kvaratskhelia. I tifosi di casa sono già pronti a vederlo… - MrRuggier0 : @sandraamurri1 @kuliscioff @ceciliasala Se non mandiamo le armi alla resistenza ucraina sparisce l'Ucraina, e fra u… - VazhaMagla : @59wally59 @Corriere Meno male che gente comincia a capire chi sono veramente io purtroppo lo so da quando sono nat… - RabinoEros : @spighissimo @mariobbbrega A me ha stufato invece la gente che dice pazienza se l'ucraina si sottomette (come succe… - g_depiccoli : @FedericaLiber11 Esatto ??, ha quella nominata da te, da almeno vent'anni! Però le licenze possono essere revocate,… -