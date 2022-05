Genova, venerdì spettacolo piromusicale in Piazza De Ferrari (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabato 4 maggio nella sede del Circolo degli Artisti di Albissola Marina, alle 17, a cura del Manipolo della Musica, primo appuntamento di 'Leggo in Pozzo Garitta' - Scrittori, Poeti e... non solo - . Leggi su 104news (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabato 4 maggio nella sede del Circolo degli Artisti di Albissola Marina, alle 17, a cura del Manipolo della Musica, primo appuntamento di 'Leggo in Pozzo Garitta' - Scrittori, Poeti e... non solo - .

Advertising

GiovanniToti : I fuochi d’artificio così non li avete mai visti! In onore di @EurofloraGe,venerdì alle 20.30 vi aspetto in piazza… - gaiaitaliacomlo : Prende il via venerdì 20 maggio la stagione di eventi - gaiaitaliacom : Prende il via venerdì 20 maggio la stagione di eventi - dybalaupdates : 04/05 ???? La Juve si prepara alla partita di Venerdí sera alle 21 contro il Genova. La squadra questa mattina si è… - rep_genova : Genova, per Euroflora spettacolo di immagini, fuochi e musica venerdì a De Ferrari [aggiornamento delle 16:10] -

Al via il 2022 di Electropark Al via il 2022 di Electropark a Genova con partenza da venerdì 20 maggio: Dreamworlds è il tema dell'11a edizione. Al via il 2022 di Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative. Una stagione di ... Genova rende omaggio ad Alessandro Bruschettini Venerdì 6 maggio alle 15.30 verranno aperti i Percorsi interculturali "Frontiere liquide" itinerari ... collocati nei musei, riporteranno le testimonianze dell'antico rapporto tra Genova e il mondo ... iLMeteo.it Al via il 2022 di Electropark acon partenza da20 maggio: Dreamworlds è il tema dell'11a edizione. Al via il 2022 di Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative. Una stagione di ...6 maggio alle 15.30 verranno aperti i Percorsi interculturali "Frontiere liquide" itinerari ... collocati nei musei, riporteranno le testimonianze dell'antico rapporto trae il mondo ... Meteo GENOVA: oggi poco nuvoloso, Giovedì 5 e Venerdì 6 pioggia debole