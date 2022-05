Genoa, l’ad Blazquez: “Cambiaso? Ricevuto offerta importante a gennaio, ma non dobbiamo vendere” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Andres Blazquez, ad del Genoa, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Secolo XIX‘. Tra i temi affrontati la situazione economica del Grifone, che sembra avere le idee piuttosto chiare sulla strategia da adottare: “Non abbiamo necessità di vendere. Non a caso abbiamo deciso di tenere Cambiaso. L’offerta che abbiamo Ricevuto per lui, da sola, avrebbe finanziato l’intero mercato. Al contrario, abbiamo preferito immettere denaro fresco“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Andres, ad del, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Secolo XIX‘. Tra i temi affrontati la situazione economica del Grifone, che sembra avere le idee piuttosto chiare sulla strategia da adottare: “Non abbiamo necessità di. Non a caso abbiamo deciso di tenere. L’che abbiamoper lui, da sola, avrebbe finanziato l’intero mercato. Al contrario, abbiamo preferito immettere denaro fresco“. SportFace.

