Gazzetta: Dybala ha detto sì all’Inter. Avrà un quadriennale da 6 milioni più bonus (Di mercoledì 4 maggio 2022) Paulo Dybala ha scelto l’Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che parla di un nuovo contatto tra l’entourage del giocatore e il club nerazzurro andato in scena prima della trasferta di Udine. Il corteggiamento di Marotta, dirigente che da sempre stravede per Dybala, ha sortito il suo effetto. “I nerazzurri hanno illustrato al giocatore il progetto tecnico, lo hanno fatto sentire desiderato, gli hanno spiegato che nella prossima squadra sarà centrale e non periferico come nelle ultime due stagioni in bianconero. Tutto è apparecchiato, deve solo trascorrere il tempo necessario perché la cena venga servita e il tutto diventi realtà. L’Inter ha già avuto rassicurazioni dal punto di vista fisico sul giocatore, lo abbiamo raccontato la scorsa settimana”. “Dybala andrà a guadagnare quello che nella rosa di Inzaghi oggi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pauloha scelto l’Inter. Lo scrive ladello Sport, che parla di un nuovo contatto tra l’entourage del giocatore e il club nerazzurro andato in scena prima della trasferta di Udine. Il corteggiamento di Marotta, dirigente che da sempre stravede per, ha sortito il suo effetto. “I nerazzurri hanno illustrato al giocatore il progetto tecnico, lo hanno fatto sentire desiderato, gli hanno spiegato che nella prossima squadra sarà centrale e non periferico come nelle ultime due stagioni in bianconero. Tutto è apparecchiato, deve solo trascorrere il tempo necessario perché la cena venga servita e il tutto diventi realtà. L’Inter ha già avuto rassicurazioni dal punto di vista fisico sul giocatore, lo abbiamo raccontato la scorsa settimana”. “andrà a guadagnare quello che nella rosa di Inzaghi oggi ...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - forumJuventus : (Gazzetta): 'Dybala ha scelto l'Inter, trasferimento ormai in chiusura. Contratto da 6 milioni + bonus'?… - flaviacataldii : Dybala all'inter vi sta proprio bene. Trattato malissimo dalla società, sarebbe uno schiaffo morale non indifferent… - Fprime86 : RT @forumJuventus: (Gazzetta): 'Dybala ha scelto l'Inter, trasferimento ormai in chiusura. Contratto da 6 milioni + bonus'? -