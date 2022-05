(Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Atalanta pianifica le prossime mosse di mercato: in programma undi mercato da 20dallache fa felice. Verso la rifondazione la rosa dell’Atalanta. La deludente stagione vissuta dalla squadra, reduce dal pareggio con la Salernitana che ha complicato i piani di raggiungere un piazzamento in zonapa, ha spinto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieANews

Ai lavori hanno preso parte anche Claudio(Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia, San Camillo Forlanini Roma), On. Fabiola Bologna (Deputato, Segretario XII Commissione...... che dopo otto anni può lasciare l'Atalanta a causa dei recenti rapporti tesi con. Al suo ... ds dell'Empoli che ha 39 anni ha un fiuto per glida fare invidia ai più esperti. Empoli è ... Gasperini fa affari con la Juventus: il colpo vale 20 milioni di euro Oggi siamo settimi Siamo ancora lì a giocarci qualcosa. Il secondo anno era una cosa straordinaria. Adesso bisogna riflettere”. Queste le parole di Gasperini a Dazn dopo il pareggio nel finale con la ...Dall’altro va dato merito al club, in particolar modo a Primicile, di aver voluto puntare fortemente su questo allenatore quando era praticamente alle prime armi da responsabile tecnico dopo tanti ...