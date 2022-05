Galleria Umberto ostaggio delle baby-gang | scatta il blitz della polizia VIDEO

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti LaI di Napoli è succubeorde di ragazzini che ogni notte la trasformano, più che in un campo di gioco, in un campo di battaglia. La notte tra il 3 ed il 4 maggio, come documentato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio durante un sopralluogo, laè stata presa d’assalto da una numerosa banda di ragazzini che ha cominciato a scorrazzare nella parte interna a bordo di monopattini elettrici, altri tiravano pallonate sui passanti. È stato necessario l’intervento degli agenti di. “Nonostante alcuni primi interventi da parte del Comune, laè ancora ricettacolo di degrado e vittima di inciviltà, di vandalismo e di violenza. Ora è necessario un passo in avanti, bisogna prevedere controlli ...

Galleria Umberto di Napoli, beffa telecamere: «I fondi ci sono ma sono inutilizzati»