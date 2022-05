Gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei famosi: la conduttrice scappa e intervengono Nicola e Vladimir (VIDEO) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilary Blasi ne ha combinata un’altra delle sue all’Isola dei famosi, sta di fatto che ha commesso una Gaffe davvero allucinante. La presentatrice stava leggendo, come al solito, il gobbo per dedicare i 30 secondi di gloria ai naufraghi in nomination. Ad un certo punto, però, ha sbagliato a pronunciare una parola trasformandola in una L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 4 maggio 2022)ne ha combinata un’altra delle suedei, sta di fatto che ha commesso unadavvero allucinante. La presentatrice stava leggendo, come al solito, il gobbo per dedicare i 30 secondi di gloria ai naufraghi in nomination. Ad un certo punto, però, ha sbagliato a pronunciare una parola trasformandola in una L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Le0nard0_vItAlE : RT @divanomat: questo momento tra la gaffe di ilary nicola che invoca simona ventura e finisce per condurre L’ISOLA MIGLIORE DI SEMPRE CONF… - Anast1Maddalena : @oocisola Meraviglioseeeee le gaffe di Ilary , i momenti più divertenti ???????? grandi insieme , bellissimiiiii ?? - ehiaguilera : RT @divanomat: questo momento tra la gaffe di ilary nicola che invoca simona ventura e finisce per condurre L’ISOLA MIGLIORE DI SEMPRE CONF… - klaud_io : RT @divanomat: questo momento tra la gaffe di ilary nicola che invoca simona ventura e finisce per condurre L’ISOLA MIGLIORE DI SEMPRE CONF… -