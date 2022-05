Gabriella Martinelli, al via il tour da Taranto e il ricordo della sua Montemesola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gabriella Martinelli, cantautrice di successo cresciuta a Montemesola, voce coraggiosa che ha portato sul palco dell’Ariston la drammatica vicenda della Taranto inquinata nel suo pezzo “Il gigante d’acciaio”, è pronta per il suo tour che partirà il 14 maggio proprio dalla città dei Due Mari. In un post pubblicato sui suoi canali social ha affidato le sue emozioni, ricordando la bambina che sognava i grandi palchi, ogni mattina quando da Montemesola raggiungeva la città a bordo di un bus. Gabriella i grandi palchi li ha calpestati e travolti con tutta la sua energia e la sua grande voce. Non ci resta che darle un ben tornato a casa e correre a sentirla! Ecco cosa ha scritto sui social: “Il tour parte da ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 4 maggio 2022), cantautrice di successo cresciuta a, voce coraggiosa che ha portato sul palco dell’Ariston la drammatica vicendainquinata nel suo pezzo “Il gigante d’acciaio”, è pronta per il suoche partirà il 14 maggio proprio dalla città dei Due Mari. In un post pubblicato sui suoi canali social ha affidato le sue emozioni, ricordando la bambina che sognava i grandi palchi, ogni mattina quando daraggiungeva la città a bordo di un bus.i grandi palchi li ha calpestati e travolti con tutta la sua energia e la sua grande voce. Non ci resta che darle un ben tornato a casa e correre a sentirla! Ecco cosa ha scritto sui social: “Ilparte da ...

