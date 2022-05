Fuortes (Rai) su Sangiuliano dalla Meloni: 'Ha chiesto il permesso per moderare un dibattito ma poi ha fatto altro...' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ora il direttore del Tg2 Sangiuliano se la rischia. Perché ha chiesto il permesso per moderare un dibattito e invece è intervenuto come relatore ad una conferenza programmatica (ossia lo scalino ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ora il direttore del Tg2se la rischia. Perché hailperune invece è intervenuto come relatore ad una conferenza programmatica (ossia lo scalino ...

Advertising

repubblica : Rai, l'ad Fuortes: 'I talk show non sono l'ideale per l'approfondimento giornalistico. Gli ospiti vadano gratis' - Open_gol : «L'idea di chiamare giornalisti, operatori, intellettuali, scienziati a improvvisare su qualsiasi tema non può esse… - Agenzia_Ansa : UCRAINA 'Sulle fake news di Lavrov sentiremo i vertici Agcom e Rai' annuncia il presidente del Copasir Urso. Fuorte… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: «L'idea di chiamare giornalisti, operatori, intellettuali, scienziati a improvvisare su qualsiasi tema non può essere un buon… - RobertoSignore7 : RT @PoliticaNewsNow: Rai Way: Anzaldi (Iv), “Ennesimo schiaffo Fuortes a Vigilanza, va avanti su svendita” -