Fuorigrotta | nuovo punto vendita Decathlon al centro commerciale Azzurro

(Di mercoledì 4 maggio 2022): a breve aprirà unpresso il” in via Vicinale Cupa Cinthia., popolarissimo brand di abbigliamento sportivo, sta per aprire unnella città di Napoli. La nuova apertura è prevista nel quartiere di, all’interno del” in via Vicinale Cupa Cinthia 249/251.

Advertising

Napolikeit : Decathlon apre a Fuorigrotta, ecco dove sarà il nuovo negozio sportivo #napoli #fuorigrotta -

NapoliToday

Decathlon apre unpunto vendita a Napoli. La nuova apertura è prevista a, presso il centro commerciale 'Azzurro' in via Cintia. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook delnegozio, dove ...Sta per arrivare un'aiuto' per la gestione del traffico nella città di Napoli , rappresentato dai cosiddetti '... ovvero dai quartieri die Agnano. In totale, dovrà poi essere ... Decathlon apre un nuovo punto vendita a Fuorigrotta: l'annuncio Dai cori di curva contro i napoletani alle visite elettorali a Fuorigrotta, dalle continue passarelle in ... il suo viaggio promette sempre nuove avventure, con il vantaggio che a lui non importa ...Decathlon, la nota catena specializzata per gli articoli sportivi, apre un nuovo punto vendita a Napoli. La nuova apertura è prevista a Fuorigrotta, presso il centro commerciale "Azzurro" in via ...