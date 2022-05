Frosinone, donna trovata morta in casa: l’ex fidanzato ha confessato il femminicidio di Romina Di Cesare (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pietro Ialongo ha confessato di aver ucciso l’ex fidanzata, la 36enne Romina di Cesare, trovata morta nella sua casa ieri a Frosinone. L’uomo, si legge in una nota congiunta delle procure di Frosinone e Latina, avrebbe prima strangolato la vittima e poi l’avrebbe accoltellata a morte. Ialongo, al momento, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Sembra che dopo il femminicidio abbia tentato più volte di togliersi la vita. Gli inquirenti hanno trovato un bloc-notes in cui Ialongo ha scritto alcune frasi, tra cui una presunta confessione del delitto: “Non volevo ucciderla. La amo”. I carabinieri lo avevano fermato ieri mentre vagava sulla spiaggia di Sabaudia seminudo e in evidente stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pietro Ialongo hadi aver uccisofidanzata, la 36ennedinella suaieri a. L’uomo, si legge in una nota congiunta delle procure die Latina, avrebbe prima strangolato la vittima e poi l’avrebbe accoltellata a morte. Ialongo, al momento, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Sembra che dopo ilabbia tentato più volte di togliersi la vita. Gli inquirenti hanno trovato un bloc-notes in cui Ialongo ha scritto alcune frasi, tra cui una presunta confessione del delitto: “Non volevo ucciderla. La amo”. I carabinieri lo avevano fermato ieri mentre vagava sulla spiaggia di Sabaudia seminudo e in evidente stato ...

