Francesco e Kirill | l’indiscrezione da Mosca | scelto un nuovo luogo per l’incontro

Mosca – Bergoglio ha espresso il desiderio di visitare Paese Secondo The Astana Times, l'ambasciatore del Kazakistan a Mosca, Yermek Kosherbayev, ha incontrato il 1 maggio il Patriarca di Mosca, Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, che avrebbe accettato di partecipare al Settimo Congresso dei Leader del Mondo e delle Religioni Tradizionali, in programma dal 14 al 15 settembre prossimi, che si terrà a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan. Nel mese di novembre scorso, Kirill aveva ricevuto l'invito dal Presidente del Senato kazako in visita al Patriarcato di Mosca, e domenica scorsa, all'ambasciatore Kosherbayev avrebbe confermato la sua presenza. Sarà la seconda partecipazione del Patriarca di Mosca al Congresso dopo quella del 2012.

