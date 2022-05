(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildell’Ovale Blu riservato aida lavoro si chiamaPro, il marchio globale dedicato ai professionisti e sinonimo di. “Vogliamo ridurre i tempi di fermo macchina del cinquanta per cento”, sintetizza Hans Schep, il 52enne olandese che dal 2016 dirige la divisione europeaPro. I primi dati americani, dove l’operazione è stata lanciata all’inizio dell’anno, dicono che idi gestione possono venire limati tra il 10 e il 20%. Da 7 anni il costruttore americano è leader nel vecchio continente nel segmento deicon una quota che ha raggiunto il 16% e che Schep non nasconde di voler aumentare. “Ma le vendite non sono tutto”, aggiunge. Il fatturato globale di ...

Advertising

fattiamotore : Ford Pro, il nuovo ecosistema per i veicoli commerciali. Più produttività e costi contenuti - sole24ore : Nasce Ford Pro: marchio dedicato ai veicoli commerciali - ANSA_Motori : Ford Pro, 'ecosistema' per svolta digitale alla produttività #ANSAmotori - sole24ore : Nasce Ford Pro: marchio dedicato ai veicoli commerciali - trasportareoggi : RT @andtrap: Esiste ancora un confine tra automotive e la tecnologia? -

è il nuovo brand dedicato alle flotte di veicoli commerciali europee che introduce soluzioni digitali e innovative per aumentare la produttività e ridurre i costiè un inedito brand ...Acquista questo articolo Motori:introduce soluzioni di ricarica che si adattano alle esigenze dei clienti per aumentare la produttività dei veicoli Non perdere mai una notizia! Abbonati! ...Ford Pro è un inedito brand focalizzato sull'offerta di soluzioni rivolte ai clienti di veicoli commerciali e per flotte di tutte le dimensioni, con l'obiettivo di migliorare la loro produttività. Le ...L’offerta integrata include consulenza, installazioni per la ricarica nei depositi e software, oltre al supporto per la ricarica domestica e la rete pubblica Ford Pro rappresenta un punto di svolta ...