Fontana: "Con l'arcivescovo Delpini ringraziamo personale e malati" (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Centro Clinico NeMO di Milano ha accolto l'arcivescovo Mario Delpini che ha potuto incontrare e benedire personale medico e pazienti. Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici NeMO, sottolinea l'importante significato che questa visita ha rappresentato in un momento in cui si prova a mettersi alle spalle i momenti più difficili vissuti durante la pandemia.

