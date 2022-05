Fondo perduto ristorazione collettiva: domande dal 6 giugno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2022 arrivano le istruzioni per accedere al contributo a Fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal Decreto Sostegni bis. La misura è rivolta alle imprese che svolgono servizi di ristorazione di comunità, ad esempio mense scolastiche, aziendali e ospedaliere che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019. La domanda potrà essere inviata dal 6 al 20 giugno 2022 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. Vediamo quindi nel dettaglio come funziona il contributo in trattazione, chi può richiederlo e come presentare domanda, anche alla luce ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2022 arrivano le istruzioni per accedere al contributo aper laprevisto dal Decreto Sostegni bis. La misura è rivolta alle imprese che svolgono servizi didi comunità, ad esempio mense scolastiche, aziendali e ospedaliere che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019. La domanda potrà essere inviata dal 6 al 202022 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. Vediamo quindi nel dettaglio come funziona il contributo in trattazione, chi può richiederlo e come presentare domanda, anche alla luce ...

