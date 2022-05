Finlandia nella Nato? La Croazia dice no e minaccia di far saltare l'allargamento dell'alleanza atlantica (Di mercoledì 4 maggio 2022) No all'allargamento della Nato. Il presidente croato Zoran Milanovi? ha detto che è pronto a mettere il veto per bloccare l'ammissione di Svezia e Finlandia al vertice... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022) No all'. Il presidente croato Zoran Milanovi? ha detto che è pronto a mettere il veto per bloccare l'ammissione di Svezia eal vertice...

Advertising

demagistris : L’Italia si opponga formalmente all’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO,ulteriore elemento di una escalation… - rulajebreal : Putin è deciso a continuare la sua guerra imperialista a danno della sovranità territoriale dell’Ucraina, nonostant… - alesSarda2908 : RT @putino: La Finlandia rafforza il confine est, in vista dell’ormai più che probabile annuncio di voler entrare nella NATO a breve. - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Finlandia nella Nato? La Croazia dice no e minaccia di far saltare l'allargamento dell'alleanza atlantica - Corry08101961 : RT @MarceVann: ???? MILANOVIC: 'CROAZIA PORRÀ VETO ALL'INGRESSO DI SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO' Il presidente croato Zoran Milanovic ha af… -