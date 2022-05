Finanziaria di guerra a luglio e stato di emergenza Poi l'ipotesi clamorosa: rinviate le elezioni politiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una Finanziaria di guerra. Con tanto di scostamento di bilancio da almeno 15, se non 20, miliardi di euro. E' l'ipotesi sul tavolo della politica e del governo e che viene discussa in modo sempre più dettagliato dietro le quinte in Parlamento e nei ministeri. Laddove la guerra tra Russia e Ucraina registrasse... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 4 maggio 2022) Unadi. Con tanto di scostamento di bilancio da almeno 15, se non 20, miliardi di euro. E' l'sul tavolo della politica e del governo e che viene discussa in modo sempre più dettagliato dietro le quinte in Parlamento e nei ministeri. Laddove latra Russia e Ucraina registrasse... Segui su affaritaliani.it

