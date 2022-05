Finale Champions League Liverpool-Real Madrid: dove e quando si gioca (Di mercoledì 4 maggio 2022) Finale Champions League Liverpool Real Madrid, ecco dove e quando si gioca l’ultimo appuntamento della competizione Il Real Madrid supera in rimonta il Manchester City, ribaltando il ko dell’andata e raggiunge la Finale di Champions League dove affronterà il Liverpool, che si è qualificato ieri eliminando il VillarReal. Prossimo e ultimo appuntamento con la Champions il 28 maggio alle ore 21.00 al Parco dei Principi di Parigi per la Finale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022), eccosil’ultimo appuntamento della competizione Ilsupera in rimonta il Manchester City, ribaltando il ko dell’andata e raggiunge ladiaffronterà il, che si è qualificato ieri eliminando il Villar. Prossimo e ultimo appuntamento con lail 28 maggio alle ore 21.00 al Parco dei Principi di Parigi per la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

