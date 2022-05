Festival Spoleto, abiti firmati Chanel per Le Bal de Paris de Blanca Li (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Debutta al Festival dei Due Mondi di Spoleto il 24 giugno (repliche fino al 10 luglio) ‘Le Bal de Paris de Blanca Li’, spettacolo che ha vinto alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il Leone d’Oro nella sezione ‘Venice Vr Expanded’. Per 15 giorni, in diversi turni tra mattina e pomeriggio nella Sala XVII settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, gli spettatori saranno invitati a partecipare al ballo ideato dalla nota coreografa spagnola. Reale e virtuale coesistono e si fondono in un universo al contempo rétro, futuristico, classico, contemporaneo. Creato digitalmente, grazie all’uso di visori ottici e di sensori di movimento, sarà possibile non solo assistere all’azione scenica, ma anche esserne protagonisti ballando e interagendo con i danzatori dal vivo. I costumi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Debutta aldei Due Mondi diil 24 giugno (repliche fino al 10 luglio) ‘Le Bal dedeLi’, spettacolo che ha vinto alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il Leone d’Oro nella sezione ‘Venice Vr Expanded’. Per 15 giorni, in diversi turni tra mattina e pomeriggio nella Sala XVII settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, gli spettatori saranno invitati a partecipare al ballo ideato dalla nota coreografa spagnola. Reale e virtuale coesistono e si fondono in un universo al contempo rétro, futuristico, classico, contemporaneo. Creato digitalmente, grazie all’uso di visori ottici e di sensori di movimento, sarà possibile non solo assistere all’azione scenica, ma anche esserne protagonisti ballando e interagendo con i danzatori dal vivo. I costumi ...

