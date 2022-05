Festa del Benessere e dello Sport a Palmanova (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo due anni torna la . Un evento per tutti gli appassionati dell’attività fisica, dai ragazzi delle scuole agli Sportivi. Un calendario fitto di iniziative, progetti e momenti di svago per coloro che vogliono trascorrere tre giorni in cui mettere in primo piano il Benessere psicofisico. “Educare a stare bene” sarà il tema di quest’anno. Stare bene attraverso lo Sport, l’alimentazione, il prendersi cura degli altri e il rispetto dell’ambiente. Da venerdì a domenica ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 si alterneranno dimostrazioni di arti marziali, atletica leggera, bocce, calcio, sub, Sport virtuali, volley, softball, ciclismo e mountain bike, nordic walking, danza, scacchi, equitazione, pesca Sportiva, yoga e nutrizione. Il programma completo è disponibile sul ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo due anni torna la . Un evento per tutti gli appassionati dell’attività fisica, dai ragazzi delle scuole agliivi. Un calendario fitto di iniziative, progetti e momenti di svago per coloro che vogliono trascorrere tre giorni in cui mettere in primo piano ilpsicofisico. “Educare a stare bene” sarà il tema di quest’anno. Stare bene attraverso lo, l’alimentazione, il prendersi cura degli altri e il rispetto dell’ambiente. Da venerdì a domenica ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 si alterneranno dimostrazioni di arti marziali, atletica leggera, bocce, calcio, sub,virtuali, volley, softball, ciclismo e mountain bike, nordic walking, danza, scacchi, equitazione, pescaiva, yoga e nutrizione. Il programma completo è disponibile sul ...

_Carabinieri_ : #4maggio 1980: in un agguato mafioso muore il Cap. Emanuele Basile mentre si trova con la moglie e la figlia, dopo… - europainitalia : #Savethedate: ???? 9 maggio: la festa dell’Europa a Roma ??Uno speciale evento-concerto di celebrazione dell’Unità eu… - matteosalvinimi : Festa del #PrimoMaggio a Torino. Da una parte dei lavoratori in divisa. Dall’altra degli imbecilli. #1maggio… - udine20 : Festa del Benessere e dello Sport a Palmanova - - La_Giulia_87 : Questa è insieme a quella del coniglio in borsa a far festa dopo anni e anni della solita solfa!!! #chilhavisto -