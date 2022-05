Ferrari - Crescita senza sosta: anche il primo trimestre è da record (Di mercoledì 4 maggio 2022) La "corsa finanziaria" della Ferrari non si arresta neanche nel primo trimestre dell'anno, nonostante le tante problematiche affrontate a livello globale dal settore automobilistico e dall'economia mondiale. La Casa di Maranello ha chiuso i primi tre mesi del 2022 con gli ennesimi record di bilancio e le principali voci commerciali e operative in Crescita a doppia cifra. Le consegne e i ricavi, per esempio, sono aumentati entrambi del 17,3%, salendo, rispettivamente, a 3.251 unità e a 1,186 miliardi di euro. Ricavi e consegne. "L'anno si è aperto con risultati eccellenti e una Crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari", - ha commentato l'amministratore delegato Benedetto Vigna. "Il primo trimestre è contraddistinto ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 4 maggio 2022) La "corsa finanziaria" dellanon si arresta neneldell'anno, nonostante le tante problematiche affrontate a livello globale dal settore automobilistico e dall'economia mondiale. La Casa di Maranello ha chiuso i primi tre mesi del 2022 con gli ennesimidi bilancio e le principali voci commerciali e operative ina doppia cifra. Le consegne e i ricavi, per esempio, sono aumentati entrambi del 17,3%, salendo, rispettivamente, a 3.251 unità e a 1,186 miliardi di euro. Ricavi e consegne. "L'anno si è aperto con risultati eccellenti e unaa doppia cifra dei principali indicatori finanziari", - ha commentato l'amministratore delegato Benedetto Vigna. "Ilè contraddistinto ...

