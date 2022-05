Femminicidio, giovane donna trovata morta nel suo appartamento. Fermato l’ex fidanzato (Di mercoledì 4 maggio 2022) La ragazza era scomparsa da qualche ora e i conoscenti si erano preoccupati. Purtroppo, però, la successiva tragica scomparsa. Una vera tragedia quella che è successa nelle ultime ore e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 4 maggio 2022) La ragazza era scomparsa da qualche ora e i conoscenti si erano preoccupati. Purtroppo, però, la successiva tragica scomparsa. Una vera tragedia quella che è successa nelle ultime ore e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Bibolotty : Ci svegliamo sempre in un incubo: a Frosinone una giovane donna è stata uccisa con 15 coltellate dal solito pazzo.… - giornalemolise : Femminicidio a Frosinone, arrestato un giovane di Isernia - - Unibo : Per Emma: il 2 e 3 maggio, due giornate per ricordare la giovane studentessa Emma Pezemo, vittima di femminicidio,… - pattygrasso : RT @Unibo: Per Emma: il 2 e 3 maggio, due giornate per ricordare la giovane studentessa Emma Pezemo, vittima di femminicidio. 3 maggio, ore… - comunebologna : RT @Unibo: Per Emma: il 2 e 3 maggio, due giornate per ricordare la giovane studentessa Emma Pezemo, vittima di femminicidio. 3 maggio, ore… -