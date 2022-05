Feltri: «Ho il cancro e per questo lascio il consiglio di Milano. Ma tanto lì ero inutile» (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Ho fatto una tac con liquido di contrasto ed è venuto fuori questo cancro. Se vogliamo ci sarebbe anche un lato comico: pur non avendo niente di femminile mi è venuto il cancro a una tetta». Così Vittorio Feltri spiega oggi al Corriere della Sera perché ha rinunciato al posto di consigliere comunale a Milano con Fratelli d’Italia. «Il cancro non è un foruncolo», aggiunge, «la terapia è lunga e impegnativa. Non posso andare in Aula, in clinica, al giornale. In più visto che la mia utilità in Aula era pari a zero, non ho sofferto più di tanto. Mi dispiace per la gente che mi ha votato». Feltri aggiunge che anche Silvio Berlusconi gli aveva offerto qualche tempo fa un posto da senatore: «Ma piuttosto che andare a Roma vado in ospedale». Mentre i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Ho fatto una tac con liquido di contrasto ed è venuto fuori. Se vogliamo ci sarebbe anche un lato comico: pur non avendo niente di femminile mi è venuto ila una tetta». Così Vittoriospiega oggi al Corriere della Sera perché ha rinunciato al posto di consigliere comunale acon Fratelli d’Italia. «Ilnon è un foruncolo», aggiunge, «la terapia è lunga e impegnativa. Non posso andare in Aula, in clinica, al giornale. In più visto che la mia utilità in Aula era pari a zero, non ho sofferto più di. Mi dispiace per la gente che mi ha votato».aggiunge che anche Silvio Berlusconi gli aveva offerto qualche tempo fa un posto da senatore: «Ma piuttosto che andare a Roma vado in ospedale». Mentre i ...

