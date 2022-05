Fedez | “Il mio obiettivo era avere 200 milioni di euro”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 maggio 2022)durante l’87esimo episodio del podcast Muschio Selvaggio ha intervistato il collega Lazza. Fra una chiacchiera e l’altra i due rapper hanno anche affrontato l’argomento ‘ambizioni ed obiettivi’ eha ammesso che il suoè totalmente cambiato da quando ha avuto il tumore al pancreas. “Ti faccio un esempio”, ha spiegato ai colleghi, come riportato da FanPage. “Prima diun tumore avevo unin soldi, era di 200. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché?”, ha continuato. “Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine”. Al momento non sappiamo a quanto ammonta il conto corrente di, ma ...