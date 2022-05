Fed: Powell, 'credo avremo prezzi stabili senza recessione o disoccupazione' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Penso che abbiamo buone possibilità di ritornare a prezzi stabili senza una recessione e senza un aumento sostanziale della disoccupazione" perché "un'economia solida e un mercato del lavoro molto forte". o afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria, segnalando come "le aziende non riescono a trovare le persone da assumere" laddove "in genere in una recessione ci sarebbe più disoccupazione". Powell ha poi riconosciuto come alla Banca centrale Usa "non abbiamo strumenti di precisione, abbiamo essenzialmente i tassi di interesse, il bilancio e la forward guidance" efficaci ma "non capaci di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Penso che abbiamo buone possibilità di ritornare aunaun aumento sostanziale della" perché "un'economia solida e un mercato del lavoro molto forte". o afferma il presidente della Federal Reserve Jerome, in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria, segnalando come "le aziende non riescono a trovare le persone da assumere" laddove "in genere in unaci sarebbe più".ha poi riconosciuto come alla Banca centrale Usa "non abbiamo strumenti di precisione, abbiamo essenzialmente i tassi di interesse, il bilancio e la forward guidance" efficaci ma "non capaci di ...

