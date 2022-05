Fast Animals And Slow Kids, le foto del concerto all’Atlantico live di Roma (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fast Animals And Slow Kids il 3 maggio si sono esibiti sul palco dell’Atlantico live di Roma, con la penultima data del tour che sta portando la band perugina nei club della Penisola. Aimone Romizi e soci hanno registrato nella venue capitolina un sold out, nel loro ritorno alla dimensione live, in una grande festa alla quale ha partecipato anche l’amico e collega Giancane reduce dal successo di Strappare Lungo I Bordi, brano portante della colonna sonora dell’omonima serie tv di Zerocalcare e contenuta nell’album Strappati Lungo I Bordi. Ad aprire il concerto dei Fask gli Elephant Brain. Nella setlist i brani che hanno segnato i quasi quindi anni di carriera della band e gli ultimi singoli estratti dall’ultimo album È Già Domani del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)Andil 3 maggio si sono esibiti sul palco dell’Atlanticodi, con la penultima data del tour che sta portando la band perugina nei club della Penisola. Aimone Romizi e soci hanno registrato nella venue capitolina un sold out, nel loro ritorno alla dimensione, in una grande festa alla quale ha partecipato anche l’amico e collega Giancane reduce dal successo di Strappare Lungo I Bordi, brano portante della colonna sonora dell’omonima serie tv di Zerocalcare e contenuta nell’album Strappati Lungo I Bordi. Ad aprire ildei Fask gli Elephant Brain. Nella setlist i brani che hanno segnato i quasi quindi anni di carriera della band e gli ultimi singoli estratti dall’ultimo album È Già Domani del ...

Vivaticket : È GIÀ DOMANI ORA, IL TOUR ‘22. 14 Settembre #MODENA @ Festa Dell’unità I biglietti saranno disponibili online dal… - AspaMusica : RT @TheRedSalad_: Qualcuno mi regali un biglietto per il concerto del Fast Animals and Slow Kids - TheRedSalad_ : Qualcuno mi regali un biglietto per il concerto del Fast Animals and Slow Kids - intoscana : I Fast Animals and Slow Kids fanno #musica per una generazione che non trova una definizione e spazio per esprimere… - Kiriosako : SALVE A TUTTI SALVE A TUTTE NOI SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA Che gran serata alla Casa della Musica. -