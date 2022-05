Fasma annuncia il nuovo singolo “Bimbi sperduti”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo solo un mese dall’uscita del suo ultimoMa non erano te,torna con una novità per il suo pubblico. Dal prossimo 6 maggio, infatti, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica ilbrano,. Si inaugura una stagione ricca di novità per. Il cantante che aveva scelto di allontanarsi per qualche tempo dalla scena musicale è tornato finalmente attivo e con nuove soprese per i suoi fan. Dopo solo un mese dall’uscita di Ma non erano te, infatti, l’artista romano ha voluto regalare al suo pubblico anche un altro. Courtesy of Press Office, tra gli artisti attesi sul palco del Concertone del Primo Maggio, ha colto ...