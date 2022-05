Faro Accademia Lincei su zootecnia, è 40% del Pil agricolo mondiale (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Più razionali tecniche di allevamento, un uso più intelligente dell’acqua e delle altre risorse, l’introduzione delle tecnologie digitali e anche dei droni per una zootecnia più sostenibile, rispettosa dell`ambiente e della salute umana. Sono questi, in sintesi i temi che si sono sviluppati nel convegno Raccogliere i benefici della Scienza per la sostenibilità nelle produzioni biotecniche, che si conclude oggi presso l’Accademia Nazionale dei Lincei. Le produzioni animali rappresentano il 40% del Pil agricolo mondiale: coinvolgono 1,3 miliardi di persone e forniscono un terzo delle proteine consumate dall’uomo. In Italia, il comparto zootecnico contribuisce a circa il 30% alla produzione agricola nazionale. Oltre il 50% delle proteine assunte da una persona sono proteine animali e il 40% ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Più razionali tecniche di allevamento, un uso più intelligente dell’acqua e delle altre risorse, l’introduzione delle tecnologie digitali e anche dei droni per unapiù sostenibile, rispettosa dell`ambiente e della salute umana. Sono questi, in sintesi i temi che si sono sviluppati nel convegno Raccogliere i benefici della Scienza per la sostenibilità nelle produzioni biotecniche, che si conclude oggi presso l’Nazionale dei. Le produzioni animali rappresentano il 40% del Pil: coinvolgono 1,3 miliardi di persone e forniscono un terzo delle proteine consumate dall’uomo. In Italia, il comparto zootecnico contribuisce a circa il 30% alla produzione agricola nazionale. Oltre il 50% delle proteine assunte da una persona sono proteine animali e il 40% ...

