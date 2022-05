Fabrizio Corona ha denunciato Nina Moric: parla il suo avvocato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fabrizio Corona ultime news Fabrizio Corona torna – suo malgrado – a far parlare di sé. Secondo la sua versione dei fatti, lo scorso venerdì sera, 29 aprile, Corona si è dovuto recare a casa di Nina Moric perché quest’ultima avrebbe prelevato senza il suo consenso dei contanti da casa sua. La donna si sarebbe L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 maggio 2022)ultime newstorna – suo malgrado – a farre di sé. Secondo la sua versione dei fatti, lo scorso venerdì sera, 29 aprile,si è dovuto recare a casa diperché quest’ultima avrebbe prelevato senza il suo consenso dei contanti da casa sua. La donna si sarebbe L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RealGossipland : Nina Moric si è introdotta in casa di Fabrizio Corona mascherata per rubare 50mila euro. DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Nina Moric si è introdotta in casa di Fabrizio Corona mascherata per rubare 50 mila euro. DETTAGLI QUI… - infoitcultura : '50mila euro davanti a Carlos'. Fabrizio Corona, denuncia choc contro Nina Moric: 'È entrata a volto coperto' - infoitcultura : Sapete quanti soldi voleva Fabrizio Corona da Nina Moric: una cifra incredibile - infoitcultura : Fabrizio Corona, rivelazione choc sulla Moric: 'Cosa ha rubato davanti agli occhi di mio figlio' -