(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Sarà, cantante, attrice, ballerina e vincitrice del Benidorm Fest, a rappresentare ladel prossimo2022, sabato 14a Torino. L'artista è la prima donna di origine cubana a partecipare al festival e infiammerà il palco del PalaOlimpico con la sua SloMO, un brano che è già una hit, ed una performance che si preannuncia incredibile. Bellezza, sensualità e una canzone unica che conquista al primo ascolto.si sta avviando verso una carriera poliedrica come le grandi pop star tra musica, cinema e tv, con partecipazioni in importanti serie tv e film spagnoli, musical, ed ora la partecipazione all'

TV7Benevento : Eurovision: Chanel rappresenterà la Spagna alla finale del 14 maggio - - eurospaincom : RT @eurospaincom: Eurosondeo 2022: Primera Semifinal #Eurovision - YTanRicamente : RT @eurospaincom: Eurosondeo 2022: Primera Semifinal #Eurovision - adamfoureira : Rendiamoci conto che tra una settimana sarò in giro a Torino a cercare Chanel #Eurovision - fabiummm : ma Chanel quando farà le prove? #Eurovision -

Il Sannio Quotidiano

approfondimentoSong Contest, il programma e tutto quello che c'è da sapereTerrero , cantante, ballerina e attrice nata all'Havana (Cuba) nel 1991 e cresciuta in Spagna dai suoi ..." 'SloMo' Spagna In questo pezzo diqualcuno trova somiglianze con alcuni brani di ... Sam Ryder " 'Space Man' United Kingdom La storia del Regno Unito all'è tragica: ... Eurovision: Chanel rappresenterà la Spagna alla finale del 14 maggio Roma, 4 mag. Sarà Chanel, cantante, attrice, ballerina e vincitrice del Benidorm Fest, a rappresentare la Spagna alla finale del prossimo Eurovision 2022, sabato 14 maggio a Torino. L'artista è la ...Ovvero di: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito coloro, in sostanza, che fondarono l’Eurovision Song Contest nel 1956 ... Come lo è, soprattutto per la sua avvenenza, la super sexy Chanel, ...