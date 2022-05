Eurocup: la Virtus Bologna sbanca Valencia e vola in finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) I giocatori della Virtus Bologna festeggiano la vittoria a Valencia (Ciamillo - Castoria) Valencia, 4 maggio 2022 " Dodici mesi dopo la delusione in semifinale contro l'Unics Kazan, questa volta il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) I giocatori dellafesteggiano la vittoria a(Ciamillo - Castoria), 4 maggio 2022 " Dodici mesi dopo la delusione in semicontro l'Unics Kazan, questa volta il ...

Advertising

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? La Virtus Bologna vince 83-73 a Valencia e vola in finale di Eurocup ???????? ?? Il report del match… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET EUROCUP SEMIFINALE: VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA 73-83 Finale Virtus-Bursaspor 11 maggio a Bologna… - acbbstats_ : #EUROCUP - Last Update Semifinal - 4.5.2022 Valencia Basket 73-83 Virtus Segafredo Bologna - Streetfightman : RT @eurodevotion: La notte magica della #Virtus, i bianconeri conquistano la finale di #Eurocup - Streetfightman : RT @Filippo_Malossi: La #Virtus vince una grande partita in semifinale contro #Valencia in trasferta e accede alla finale dove giocherà con… -