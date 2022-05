(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Orgogliosi del nostroper il suo essere Forza Armata solida, sempre disponibile, assolutamente affidabile e di comprovata efficacia, nel giorno del suo 161°versario cogliamo l'occasione per rinnovare viva riconoscenza ai suoi appartenenti – uomini e donne, militari e civili, ine in congedo –, indiscussi protagonisti nello scrivere pagine gloriosea nostra storia e tutt'oggi riferimento certo e qualificante ala collettività". Così il sottosegretario di Stato alla Difesa Stefanianel giorno in cui l'compie 161. Il 4 maggio 1861 a Torino un provvedimento'allora titolare del Ministeroa Guerra, Manfredo ...

Esercito: Pucciarelli, 'da 161 anni Istituzione al servizio dell'Italia unita' Così il sottosegretario di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli nel giorno in cui l'Esercito compie 161 anni. Il 4 maggio 1861 a Torino un provvedimento dell'allora titolare del Ministero della ...Roma, 4 mag "L'Esercito, con le capacità professionali e operative delle sue donne e dei suoi uomini, si propone come componente efficace del nostro strumento militare, al servizio della causa della ...