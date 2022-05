Esce Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis | testo e significato del nuovo singolo

(Di mercoledì 4 maggio 2022)di: è ilrealizzato dalla cantante con l’attriceDe. La cantante italiana torna in radio con la versione inedita del brano, insieme aDe, apprezzata attrice nostrana che vanta all’attivo un David di Donatello. Ildiarriva in radio dopo la partecipazione dell’artista allo scorso Festival di Sanremo con il brano O Forse Sei Tu, che le ha consentito di posizionarsi sul podio nel gradino intermedio.ha infatti conquistato il secondo posto, medaglia d’argento alle spalle di Brividi di Mahmood e Blanco che ha messo d’accordo tutti sin dal primo ascolto ...

Advertising

Newsic

", scritta da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio, è una canzone che sa di estate e libertà in un viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti. Il brano, prodotto da Mace ...La popolazione ha appreso in pochissimo tempo della digrazia capitata nel pomeriggio odierno sullasud. Gli automobilisti diretti a Tuturano e Brindisi, provenienti da sud, hanno dovuto ... ELISA esce il nuovo singolo "Litoranea" con MATILDA DE ANGELIS Nuovo singolo di Elisa, la cantautrice pubblica il suo brano Litoranea in una versione inedita insieme all’attrice Matilda De Angelis. Il brano arriva dopo lo straordinario successo del precedente “O ...Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 1° maggio sulla litoranea sud di Brindisi, all’altezza della località Cerano (lì dove insiste un importante polo ...