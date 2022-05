“Ero morto, ho visto la luce…”. Il marito dell’ex pornostar Eva Henger e il “miracolo” dopo l’incidente (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stanno meglio entrambi, sono fuori pericolo l’ex pornostar Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, uscito malissimo, e in fin di vita, con un arresto cardiaco, dal pauroso incidente nel quale la coppia è incorsa il 28 aprile scorso mentre erano in vacanza in Ungheria. Uno scontro frontale con un’altra macchina con a bordo un uomo di 70 anni e una donna di 68 dal quale Eva Henger e suo marito sono usciti on condizioni gravi, salvati dalla cintura di sicurezza. Chi ha rischiato di morire, il marito di Eva, ha poi rilasciato dichiarazioni interessanti, raccolte oggi da Barbara D’Urso, che ha mostrato anche la foto, pubblicata sul profilo Instagram della Henger, in cui compare la sua mano intrecciata a quella del compagno. I due, infatti, sono ora nello stesso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stanno meglio entrambi, sono fuori pericolo l’exEvae suoMassimiliano Caroletti, uscito malissimo, e in fin di vita, con un arresto cardiaco, dal pauroso incidente nel quale la coppia è incorsa il 28 aprile scorso mentre erano in vacanza in Ungheria. Uno scontro frontale con un’altra macchina con a bordo un uomo di 70 anni e una donna di 68 dal quale Evae suosono usciti on condizioni gravi, salvati dalla cintura di sicurezza. Chi ha rischiato di morire, ildi Eva, ha poi rilasciato dichiarazioni interessanti, raccolte oggi da Barbara D’Urso, che ha mostrato anche la foto, pubblicata sul profilo Instagram della, in cui compare la sua mano intrecciata a quella del compagno. I due, infatti, sono ora nello stesso ...

