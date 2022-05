Enrico Mentana | sfogo senza precedenti | Da me non vengono

Advertising

ilpost : Enrico Mentana sugli ospiti che giustificano Putin - rulajebreal : Mentana commenta le parole di Lavrov:”Conosco bene le leggi razziali del 1938 in Italia: se Hitler fosse stato ebre… - La7tv : #intanto Enrico #Mentana commenta le parole del ministro russo #Lavrov: 'Conosco bene le leggi razziali del 1938 in… - manuelmagic : 'Enrico Mentana sugli ospiti che giustificano Putin' - Gianmos : @CristinaMolendi @Mentana_Enrico In Italia si chiacchierata molto e si agisce pochissimo e soprattutto in pochissim… -

'Mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina':si è lasciato andare a un lungo sfogo sulla sua pagina Facebook. Le sue parole sembrano prendere di mira chi invece i giornalisti e i commentatori russi, generalmente megafono dell'...... la stessa scelta non è stata compiuta da, che tutti i giorni dedica un programma speciale di approfondimento al conflitto in Ucraina. Il direttore del Tg di La7 ha scritto un duro ...tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia – conclude il messaggio firmato dal direttore Mentana – e chi sostiene la dittatura”.la stessa scelta non è stata compiuta da Enrico Mentana, che tutti i giorni dedica un programma speciale di approfondimento al conflitto in Ucraina. Il direttore del Tg di La7 ha scritto un duro post ...