Emergenza alimentare | come la guerra avrà conseguenze a livello globale

Roma, 4 mag – La guerra in corso in Ucraina sta ridisegnando le abitudini alimentari a livello globale, con il rischio di trasportare alcuni paesi in via di sviluppo nel baratro dell'Emergenza alimentare, dal momento che i prezzi delle materie prime stanno aumentando sempre di più oltre che la difficoltà di approvvigionamento. Addirittura, le ripercussioni della guerra pesano sul crollo delle esportazioni di tè dallo Sri Lanka, come nella difficoltà del Giappone a reperire grano saraceno per i piatti tradizionali della cucina nipponica. Emergenza alimentare a livello globale L'Ucraina è uno dei maggiori granai d'Europa e del mondo (il prezzo del cereale è cresciuto del 38% dall'invasione russa)

