Embargo su petrolio russo, si sfila anche la Bulgaria: chiesta deroga a Ue (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Ursula von der Leyen ha annunciato oggi l’intenzione Ue di imporre un Embargo totale sul petrolio russo entro la fine del 2022. In Europa emergono però le prime frizioni, con alcuni Stati membri che si sfilano e chiedono deroghe speciali. Dopo il caso di Slovacchia e Ungheria, già fortemente refrattarie a rinunciare al greggio fornito dalla Russia, spunta la Bulgaria. Embargo petrolio russo, anche la Bulgaria chiede deroga Il governo di Sofia chiederà infatti alla Commissione europea la deroga all’Embargo al petrolio di Mosca. E’ quanto annunciato dal vicepremier e ministro delle Finanze bulgaro, Assen Vassilev, in un’intervista al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Ursula von der Leyen ha annunciato oggi l’intenzione Ue di imporre untotale sulentro la fine del 2022. In Europa emergono però le prime frizioni, con alcuni Stati membri che sino e chiedono deroghe speciali. Dopo il caso di Slovacchia e Ungheria, già fortemente refrattarie a rinunciare al greggio fornito dalla Russia, spunta lalachiedeIl governo di Sofia chiederà infatti alla Commissione europea laall’aldi Mosca. E’ quanto annunciato dal vicepremier e ministro delle Finanze bulgaro, Assen Vassilev, in un’intervista al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - Greenpeace_ITA : ??L’embargo europeo sul petrolio russo è una misura necessaria, che andava presa subito senza alcun indugio. Ora ser… - fattoquotidiano : L’Europa lavora all’embargo e l’India diventa il primo importatore di petrolio russo al mondo - ganjamanxxx1 : RT @VisioneTv: Altra genialata UE: embargo del petrolio russo ma al rallentatore, cioè in sei mesi. Risultato? I russi trovaranno altri acq… - ZanellaRina : RT @TCommodity: Politiche climatiche, misure salvaguardia acciaio, tassazione sui ricavi aziende energetiche, embargo carbone/petrolio russ… -