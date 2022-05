Eleonora Incardona | il buongiorno si vede dalle… | Il risveglio che l’Italia aspettava

Leggi su newstv

(Di mercoledì 4 maggio 2022), famosissima e molto conosciuta soprattutto dagli appassionati di calcio. Ecco ilche tutta Italia stava aspettando da tempo., molto conosciuta fra gli appassionati di calcio. Ma anche dai telespettatori in generale. Nata nel 1991 a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, è divenuta popolare per essere la cognata di Diletta Leotta.(Web source)E’ infatti la fidanzata di Mirko Manola, fratellastro della famosa conduttrice sportiva (condividono la stessa madre). Tra i due c’è non poca differenza di età, il che però a quanto pare non sembra essere un problema dato che la coppia appare molto affiatata. Ma sarebbe a dir poco superficiale parlare disoltanto in questi termini, come ...