Effetto terremoto? Crolla un tetto nel fiorentino: due famiglie evacuate (Di mercoledì 4 maggio 2022) Paura a Reggello , in provincia di Firenze, per due famiglie residenti. Una porzione di tetto di una casa è Crollata in via Benedetto Croce, in località Leccio. Fortunatamente non ci sono persone ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Paura a Reggello , in provincia di Firenze, per dueresidenti. Una porzione didi una casa èta in via Benedetto Croce, in località Leccio. Fortunatamente non ci sono persone ...

Giamblico : RT @Dstunifi: Come ci spiegano dal Laboratorio di Geofisica Sperimentale del nostro Dipartimento, il #terremoto in Chianti è stato sentito… - crislomb : RT @Dstunifi: Come ci spiegano dal Laboratorio di Geofisica Sperimentale del nostro Dipartimento, il #terremoto in Chianti è stato sentito… - Dstunifi : Come ci spiegano dal Laboratorio di Geofisica Sperimentale del nostro Dipartimento, il #terremoto in Chianti è stat… - Em__6071 : @uonderlast C'è stato un terremoto a Firenze se non sbaglio, erano le scosse del culo di luigi che stavano concludendo l'effetto farfalla - Carmilla8045035 : @Superjuniorita Terremoto in Toscana, l'EFFETTO YESUNG colpisce ancora.. -