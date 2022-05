Eduardo Scarpetta de L’Amica Geniale dedica il David 2022 al padre scomparso

Advertising

PremiDavid : «Mario Martone mi disse che tutto nacque per il manoscritto originale di 'Qui rido io' scritto da Eduardo Scarpetta… - MarioManca : Eduardo Scarpetta come Mahmood al momento della vittoria di Sanremo. #david67 - anperillo : Paolo #Sorrentino, Antonio #Capuano, Silvio #Orlando, Eduardo #Scarpetta… #Napoli è cinema, Napoli è cultura, Napo… - scaccomatto68 : RT @anperillo: Paolo #Sorrentino, Antonio #Capuano, Silvio #Orlando, Eduardo #Scarpetta… #Napoli è cinema, Napoli è cultura, Napoli è vita… - danyvale8827 : RT @erocamilla: io ferma a eduardo scarpetta che ha rischiato un infarto mentre riceveva il David di Donatello #David67 -

Complimenti a Silvio Orlando , miglior attore protagonista, altra icona del nostro cinema, al giovane (ma con un'eredità artistica importante), miglior attore non protagonista in "......la mano di Dio Paolo SORRENTINO MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA Ariaferma Silvio ORLANDO MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA A Chiara Swamy ROTOLO MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA Qui rido io...Un altro grande film di un cineasta napoletano, Qui rido io di Mario Martone, partito con 14 nomination, ha ottenuto soltanto due David: miglior attore non protagonista (Eduardo Scarpetta) e migliori ...Migliore attore non protagonista, oltre a Saponangelo per “È stata la mano di Dio”, Eduardo Scarpetta per “Qui rido io”, di Mario Martone. Al dramma carcerario “Ariaferma” è andato il riconoscimento ...