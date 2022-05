“È morta Nonna Pina” Si è spenta a 86 anni la donna della canzone di Antonella Clerici | chi era

(Di mercoledì 4 maggio 2022) È. Un nome che a tanti potrebbe non dire niente, ma la signora GiusepVillani, scomparsa a 89, è stata lache ispirò la celebredelle tagliatelle dello Zecchino d’Oro., infatti, la suocera del compositore del brano, Gian Marco Gualandi. Il brano, infatti, vinse la 46esima edizione dello Zecchino d’Oro, cantata da Ottavia Dorrucci, 5di Verona, e ha ottenuto un notevole successo e nel corso degliè diventato un vero tormentone, tanto da essere inserito come stacchetto musicale a La prova del cuoco insieme a Il cuoco pasticcione e proposto nei premi del programma televisivo Affari tuoi., ...

Advertising

Corriere : Bologna, è morta nonna Pina: ispirò la famosa canzone dello Zecchino d’Oro - laregione : È morta ‘Nonna Pina’, ispirò la canzone sulle sue ‘tagliatelle’ - GDS_it : Zecchino d'Oro a lutto, è morta #nonna #Pina: ispirò il tormentone sulle #tagliatelle, aveva 86 anni ed era nata e… - direpuntoit : Addio a #NonnaPina. La signora Giuseppina aveva ispirato la famosa canzone dedicata alle tagliatelle. - Affaritaliani : Morta Nonna Pina, la vera cuoca delle tagliatelle dello Zecchino d'Oro -

Giuseppina Villani èa 86 anni: era la suocera del musicista che ha composto il celebre pezzo, vincitore dello Zecchino d'Oro ...Fognini, come accade spesso sui social, ha ricevuto molte critiche, ma non tutti erano a conoscenza della sua perdita: il tennista ha infatti detto addio alla suaproprio in questi ...Addio a Nonna Pina e alle sue tagliatelle: è morta la signora Giuseppina Villani, suocera dell’autore del famoso brano ‘Le tagliatelle di nonna Pina’. L’annuncio della scomparsa della donna lo ha dato ...Giuseppina Villani, conosciuta come "La Nonna Pina" è morta il primo maggio 2022 all'età di 86 anni. La nonnina, suocera di Gian Marco Gualandi, ispirò il compositore nella realizzazione de "Le ...