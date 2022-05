E’ di Fondi Miglior pizzaiolo under 30 al mondo: premiato Massimo Leone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si chiama Massimo Leone ed è il Miglior pizzaiolo under 30 al mondo. Originario di Fondi, il giovane pizzaiolo grazie alla sua bravura ha saputo conquistare i giudici campionato mondiale “Pizza Senza Frontiere”. I premi Il talento del giovane Massimo lo ha portato ha vincere la competizione più importante al mondo in “materia” di pizza. Non uno ma ben due i premi vinti: lo stesso si è, infatti, classificato secondo nella categoria pizza classica e quinto nella categoria pizza in pala. Salendo sul podio Massimo Leone non ha solamente conquistato un prestigioso titolo ed una grande soddisfazione personale, ma anche la possibilità di partecipare come concorrente a MasterChef ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si chiamaed è il30 al. Originario di, il giovanegrazie alla sua bravura ha saputo conquistare i giudici campionato mondiale “Pizza Senza Frontiere”. I premi Il talento del giovanelo ha portato ha vincere la competizione più importante alin “materia” di pizza. Non uno ma ben due i premi vinti: lo stesso si è, infatti, classificato secondo nella categoria pizza classica e quinto nella categoria pizza in pala. Salendo sul podionon ha solamente conquistato un prestigioso titolo ed una grande soddisfazione personale, ma anche la possibilità di partecipare come concorrente a MasterChef ...

