Dybala-Inter, “Nessun accordo”: la smentita dell’entourage dell’ex Palermo (Di mercoledì 4 maggio 2022) La nota ufficiale diramata dallo stesso agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, dopo le indiscrezioni di questa mattina Leggi su mediagol (Di mercoledì 4 maggio 2022) La nota ufficiale diramata dallo stesso agente di Paulo, Jorge Antun, dopo le indiscrezioni di questa mattina

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - AlfredoPedulla : #Dybala non aspetta l’#Inter o un altro club. Ma PER IL MOMENTO solo l’#Inter: è diverso, oggi ha una preferenza e… - LilloGiordano2 : Dybala diventerà un caso mio di discussione solo a fatto avvenuto. Amato dalla tifoseria ed osannato non potrà ma… - diannasnj : @romeoagresti È chiaro che a causa del parere negativo dei tifosi bianconeri, #Dybala non andrà all'Inter. E oggi h… -