Dybala Inter, la Joya ha scelto: sempre più vicino al nerazzurro (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Joya ha dato la sua priorità ai nerazzurri e in estate potrebbe completare il passaggio dalla Juve all'Inter Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha fatto la sua scelta per il futuro: l'argentino vuole unirsi all'Inter a parametro zero nelle prossime settimane. L'argentino, continua il quotidiano, ha voglia di riprendersi la rivincita sulla Juve che lo ha scaricato e i nerazzurri gli stanno offrendo l'occasione perfetta. Per lui possibile firma per un ingaggio pari a 6 milioni di euro più bonus a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - AlfredoPedulla : #Dybala non aspetta l’#Inter o un altro club. Ma PER IL MOMENTO solo l’#Inter: è diverso, oggi ha una preferenza e… - Jclub1897_ : Dybala sicuramente alla fine andrà all’Inter Ma simil-notizia una settimana prima di Juve-Inter mi puzza sempre di… - riccardobaruzzi : Dybala all’Inter è il colpo di grazia di una stagione fallimentare, guidata da una dirigenza indecente #Juventus #dybala #SerieA -