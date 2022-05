Dybala-Inter, la frenata dell’agente: «Nessun accordo, pensa alla Juve» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dybala Inter, la frenata dell’agente: «Nessun accordo, pensa alla Juve». La nota ufficiale di Jorge Antun L’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, ha fatto chiarezza sulle voci che vedono l’argentino vicino all’Inter. Questa la nota ufficiale del procuratore dell’argentino. NOTA – «Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022), la: «». La nota ufficiale di Jorge Antun L’agente di Paulo, Jorge Antun, ha fatto chiarezza sulle voci che vedono l’argentino vicino all’. Questa la nota ufficiale del procuratore dell’argentino. NOTA – «Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia.è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

