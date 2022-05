Dybala ha scelto il nuovo club | la ' Joya' resta in Serie A

Advertising

Onda_CalabraIII : RT @InterCM16: #Dybala ha scelto l’Inter! Contratto fino al 2026 (@Gazzetta_it) - zazoomblog : Dybala ha scelto l’Inter: le cifre dell’operazione! - #Dybala #scelto #l’Inter: #cifre - infoitsport : Dybala ha scelto l’Inter: le cifre dell’operazione! - pccpla : RT @forumJuventus: (Gazzetta): 'Dybala ha scelto l'Inter, trasferimento ormai in chiusura. Contratto da 6 milioni + bonus'? - Finoallafine_jv : @leleraffa2 @Giusepp00699032 Penso che io nn sn ne pro ne contro io tifo la juventus. Dybala se ha scelto loro ho i… -

hail nuovo club che raggiungerà al termine del proprio contratto con la Juventus: resterà in Serie AUna delle grandi telenovele di mercato all'interno del nostro campionato potrebbe ...Commenta per primo Paulovuole rimanere in Italia e hal'Inter, questa è l'importante indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello sport. Pronto un contratto da 30 milioni netti per 4 stagioni.“Paulo Dybala ha scelto l’Inter. C’è Joya per te”. Titola così oggi La Gazzetta dello Sport con un vero e proprio annuncio di un’operazione vicina al traguardo, ovvero lo sbarco di Paulo Dybala ...Dybala ha scelto l'Inter per il suo futuro. L'argentino intende restare in Italia, è già in ottimi rapporti con Marotta, vuole la rivincita verso la Juve che l'ha scaricato e sa che a Milano sarà al ...